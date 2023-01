Le Indagini di Lolita Lobosco 2 | nuove indagini e una fiamma dal passato per il vicequestore di Luisa Ranieri

(Di sabato 7 gennaio 2023) Filippo Scicchitano eLedicontinuano. Domenica 8 gennaio 2023, in prima serata su Rai1, prende il via la seconda stagione della fiction omonima con protagonistanei panni dell’avvenentedel commissariato della Polizia di Stato a Bari. Sei nuovi intricati casi che andranno ad intersecarsi con la quotidianità della donna, a capo di una squadra formata da soli uomini.2: trama e anticipazioni Il focus narrativo partirà dal finale della prima stagione, conpiù che mai intenzionata a scoprire chi è il mandante dell’assassinio del padre “Petresine” (Aldo Ottobrino). Conscia del fatto che l’uomo è ...

Today.it

Luisa Ranieri sarà in studio per annunciare la seconda serie della fiction di successo 'LediLobosco', nel quale interpreta un Vice Questore single e molto determinata; la serie, ...La serie di successo Rai LediLobosco, con protagonista Luisa Ranieri, torna con i nuovi episodi l'8 gennaio ... Le indagini di Lolita Lobosco 2, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni Tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera che apre la seconda stagione della fiction di Rai 1 vera sorpresa della scorsa stagione: Le indagini di Lolita Lobosco. Protagonista assoluta Luisa Rani ...Trama e personaggi di Mare Nero il primo episodio, stasera su Rai 1 alle 21,25 e disponibile su Raiplay, di Le indagini di Lolita Lobosco 2.