Le Indagini di Lolita Lobosco 2 | nuove indagini e una fiamma dal passato per il vicequestore di Luisa Ranieri

La tranese Bianca Nappi torna in prima serata su Rai1 con "LediLobosco". L'ormai celebre serie televisiva, liberamente tratta dai romanzi della scrittrice pugliese Gabriella Genisi, è stata girata nel tacco di Puglia. Tra le location scelte per ...Luisa Ranieri torna a vestire i panni del vicequestore di Bari, nella seconda stagione della fiction 'LediLobosco', personaggio nato dalla penna di Gabriella Genisi, in onda da domenica 8 gennaio su Rai 1. La produzione di Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco ... Lolita Lobosco, Luisa Ranieri riporta in tv le indagini della vicequestore L’attrice torna a vestire i panni del vicequestore di Bari, nella seconda stagione della fiction con la regia di Luca Miniero. Ecco il cast e la trama ...Saranno sei le serate in programma su Rai1, a partire da domani sera, per “Le indagini di Lolita Lobosco”, i romanzi da cui sono tratte sono “Mare nero” ...