Le bollette per la telefonia degli Enti | male la Campania con Benevento e Avellino | bene Napoli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn celebre spot di qualche decade fa recitava: “Una telefonata ti allunga la vita”. Erano i tempi in cui il ‘cellulare’ o smartphone che dir si voglia non aveva preso il sopravvento sulla vita quotidiana di ogni individuo. C’era ancora il telefono tradizionale, quello collegato con un filo alla presa fissata alla parete che dettava legge e teneva in collegamento par, amici e affari. Ma oggi che tutto corre via etere e che gli apparecchi telefonici moderni costano più della comunicazione in sè, sembra paradossale che per qualcuno la spesa telefonica fissa abbia ancora cifre a più zeri. Quel qualcuno, nemmeno a dirlo, sono glipubblici territoriali dove spesso e ben voleri la spesa è poco o nulla controllata. Grazie ad una ricerca richiesta dall’agenzia Adn Kronos alla Fondazione Gazzetta ...