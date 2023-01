Lazio | si complica il rinnovo di Milinkovic-Savic | la Juventus sfida un club di Premier

Leggi su rompipallone

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ancora in una situazione piuttosto altalenante la Juve, soprattutto in ottica di mercato. Nonostante il perdurare di buone prestazioni in campo, le diverse significative difficoltà societarie stanno infatti ponendo al momento un inevitabile freno agli affari dei bianconeri. Al di là degli ostacoli, tra gli attuali obiettivi della Juve resta però Sergej, con possibile spiraglio visto il contratto in scadenza con lanel 2024. Le dimissioni di tutto il CDA juventino, come dell’ormai ex presidente Agnelli al contempo, hanno difatti momentaneamente ostacolato la possibilità di fare investimenti importanti. Questo però non sembra fermare del tutto Cherubini, che continua a guardarsi intorno in modo da monitorare altre personalità interessanti da poter ottenere.– ...