Lazio | Sarri pensa a una rivoluzione a centrocampo contro l'Empoli

La Lazio Siamo Noi

La presentazione del match QUIsi affiderà al suo solito 4 - 3 - 3. Tra i pali andrà Provedel, in difesa ci saranno Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Cataldi avrà le chiavi del ...Già il giorno primaaveva inchiodato alle proprie responsabilità i protagonisti della debacle del Via del Mare. Una situazione comunque non nuova in casa, visto che i balck out della ... Calciomercato Lazio, Il Messaggero: "Ilic per Basic, la richiesta di Sarri" Riecco Luis Alberto in casa Lazio. Il fastidio al ginocchio è superato, ora dovrà decidere Sarri come gestirlo: per Sky Sport è possibile il rilancio e dunque c’è lui in vantaggio su Vecino e Basic pe ...Strigliata di Lotito alla Lazio. Ieri il presidente biancoceleste si è presentato a Formello e a tenuto a colloquio tutta la squadra e lo staff, insieme anche al ds Tare. Il KO di Lecce e soprattutto ...