(Di sabato 7 gennaio 2023) ROMA - Lacontro l'Empoli, domenica alle 15, non avrà il supporto della. La Corte Sportiva d'Appello haildel club in merito alla chiusura del settore per la partita ...

Corriere dello Sport

ROMA - Lacontro l'Empoli, domenica alle 15, non avrà il supporto della Curva Nord. La Corte Sportiva d'Appello hail ricorso del club in merito alla chiusura del settore per la partita di Serie ...E' statoil ricorso dellacontro la chiusura della Curva nord per la gara di domani contro l'Empoli. Lo annuncia l'ANSA. Il provvedimento era stato preso dopo i cori razzisti nei confronti del ... Lazio, respinto il ricorso: la Curva Nord rimane chiusa LAZIO CURVA NORD - La Corte Sportiva d'Appello nazionale ha respinto il ricorso presentato dalla Lazio contro la chiusura della Curva nord per la gara di domani contro l'Empoli. La decisione era stata ...La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso della Lazio contro la chiusura della Curva Nord per la gara di domani contro l'Empoli, in programma domani, domenica 8 gennaio. Lo ...