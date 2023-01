L’Avventura 1960 | l’incapacità di comunicare

Si va da Michelangelo Antonioni , che indagò in profondità la relazione uomo - donna in celebri film come Cronaca di un amore (1950), Il grido (1957) e), a Federico Fellini con i ...... quando inizieràsolista con brani di propria ... Escono via via _Mi dispiace saperlo_, _'alba è chiara_, _Se la mente non ...//www.instagram.com/gibo_/ [ 3 ] Spotify https://open.