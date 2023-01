Laura Cremaschi oscura il tramonto | tutta colpa del suo lato B

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 7 gennaio 2023) La sua bellezza è semplicemente straordinaria; impossibile non restare affascinati da una donna come. Per quanto riguarda il discorso lavorativo bisogna menzionare il fatto cheha partecipato, come tentatrice, a Tempation Island. Impossibile non sottolineare la sua esperienza ad Avanti un altro (sarà presente anche nella nuova stagione); parliamo del game show di Canale cinque condotto dalla storica coppia Paolo Bonolis-Luca Laurenti. Instagram, ad Avanti un altro, è la regina del web con le sue domande totalmente incentrate sul discorso social; l’esperienza nel programma di canale cinque le ha anche permesso di instaurare un rapporto di grande amicizia con Claudia Ruggeri. Le due hanno anche deciso di iscriversi all’università e sembra ...