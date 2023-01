LaLiga Santander | Maiorca – Valladolid | programma e dove vedere oggi in tv la partita della 16a giornata di Prima Divisione

Sportitalia

Ulteriore smacco per la Serie A in merito al calcio in tv. Come riporta calcioefinanza.it,ha annunciato la distribuzione dei ricavi da diritti tv per i club nella stagione 2021/22. ......Isco ha disputato un totale di 19 partite ufficiali in biancorosso, suddivise in 12 gare de, sei in Champions League e una in Copa del Rey. Ha segnato un gol, contro l'FC Copenhagen ... LaLiga, il programma completo della 16a giornata Resultado Valencia y Cádiz del encuentro de este viernes 6 de enero. El partido se jugó en vivo a las 17:00hs.Un gol de Iago Aspas en los primeros compases del partido permitió al Celta sumar lo tres puntos en juego en el Martínez Valero (0-1) y romper la ...