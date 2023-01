L’agopuntura per il dolore entra nel Sistema Nazionale | “Più efficace dei farmaci per alcune patologie”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Un altro risultato a favore dell’utilità terapeutica del. Recentemente questa pratica è stata inserita nel– Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del trattamento del. Un risultato ottenuto grazie a un lavoro autofinanziato durato tre anni e che ha portato a un documento finale proposto dalla Federazione Italiana delle Società di Agopuntura – FISA, società scientifica accreditata presso il Ministero della Salute ed elaborato con il supporto di consulenti esterni, tra cui i ricercatori dell’Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS di Milano. Lo studio ha permesso la sintesi di tutte le evidenze disponibili e la produzione delle linee guida attraverso l’utilizzo del rigoroso metodo Grade, uno strumento utilizzato per valutare la certezza delle prove, ...

