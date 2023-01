L’Africa come partner Consigli utili dal WaPo

Leggi su formiche

(Di sabato 7 gennaio 2023) L’Editorial Board del Washington Post ha dedicato questa settimana un articolo al rapporto con— che secondo ilo editoriale di uno dei più grandi giornali del mondo gli Stati Uniti dovrebbero costruire attraversoship reali e non solo funzionali. Ossia: l’attenzione africana delle amministrazioni statunitensi che si sono susseguite dalla Guerra Fredda a oggi è stata segnata dagli affari globali. Essenzialmente il confronto con la Russia, successivamente (dopo il 9/11) la lotta all’insorgenza di gruppi radicali e terroristici, attualmente la competizione con la Cina. L’ultimo quadro di riferimento strategico, la “US Strategy Toward Sub-Saharan Africa”, pubblicato in agosto, pone chiaramente Pechino — che sta lavorando in Africa con investimenti, prestiti e progetti infrastrutturali —il ...