L' addio a Vialli | Mancini | ' Perdo un fratello | speravo in un miracolo'

(Di sabato 7 gennaio 2023) "E' una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano.unin un". Robertoesprime il suo dolore il giorno dopo la ...

Agenzia ANSA

Morto Gianluca, l'della famiglia e la commozione Foto : La lunga carriera di Gianlucain fototrasmetteva il valore della maglia azzurra ai giovani. 'Noi dobbiamo proseguire su questo, Luca è stato molto bravo, ha fatto capire ai ragazzi più giovani il valore della maglia della ... Addio a Vialli, il dolore di Mancini: 'Perdo un fratello, sognavo il miracolo' - Sport Il Chelsea ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia di Vialli, modificando il logo su Twitter (è diventato nero) e rimuovendo l'immagine di copertina, in segno di ...“Era un fratellino, come amavo chiamarlo, ci siamo incontrati a 16 anni e non ci siamo mai più lasciati”. Così Roberto Mancini ha ricordato l’amico di una vita Gianluca Vialli, morto a 58 anni per via ...