(Di sabato 7 gennaio 2023) Ora manca solo la vittoria in stagione a Dorothea. Dal terzo posto di giovedìa Sprint al secondo di oggi, ain Slovenia, non poteva cominciare meglio il 2023 la ...

La Gazzetta dello Sport

Dietro la, sul podio c'è la francese Julia Simon, con un gap di 22'4 e 2 errori al poligono. Si perdono la norvegese Tandrevold e la slovacca Fialkova, che si erano presentano insieme a ...una vittoria per Elvira Oeberg, che si ripete a distanza di poche ore dopo aver vinto la sprint. Ma in terra slovena prosegue il grande rilancio di Dorothea, che ottiene il secondo ... La Wierer è ancora super: podio bis a Pokljuka, seconda nell’Inseguimento Biathlon, prosegue la Coppa del Mondo femminile 2022/2023: ecco la classifica aggiornata dopo l'inseguimento di Pokljuka, risale Wierer ...Biathlon, in archivio l'inseguimento femminile di Pokljuka 2023: Dorothea Wierer è sul podio, seconda alle spalle di Oeber ...