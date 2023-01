La Viking salva 37 persone al largo della Libia | il governo li manda ad Ancona

la Repubblica

Sono 37 i migranti a bordo di un gommone sovraccarico in acque internazionali, al largo della Libia, salvati dalla Ocean. I naufraghi recuperati dalla nave, fa sapere Sos Mediterranée, soffrono di intossicazioni e ustioni da carburante. Le autorità italiane hanno assegnato all'imbarcazione il porto di Ancona. Un ...Non possiamo mantenere l'hotspot" Oceana Ravenna, il sindaco De Pascale: "Avvertiti tardi, ma siamo pronti. A soffrire del viaggio lungo sono i migranti" ... Migranti, la Ocean Viking salva 37 persone a largo della Libia. Porto sicuro ad Ancona, a 4 giorni di navigaz… Continua la campagna del governo Meloni per boicottare chi salva vite: assegnato un porto a 1775 km dall'area dell'operazione, ossia a quattro giorni di navigazione.La nave Ocean Viking della Ong francese Sos Mediterranee ha soccorso nelle ultime ore 37 migranti in difficoltà al largo delle coste libiche, come riportato ...