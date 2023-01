La vertigine del doppio precipizio

(Di sabato 7 gennaio 2023) Racconti su commissione (8) Come affrontai per tre volte . Stefano Casi mi ha commissionato tempo fa un testo sul ‘’. Parte seconda (Parte Prima il L'articolo proviene da il manifesto.

Vanity Fair Italia

Hai lasciato sul letto sfatto dai nostri amplessi un reggiseno nero ed uno slip di trina. La stanza profuma ancoramiracolotuo corpo. Un altro ora bacia i tuoi capezzoli.nella mia memoria e rimpianto della tua accurata lascivia. Pubblicità...sold - out nei teatri italiani e lo stop ai concerti per problemi di salute ('Soffro diparossistica posizionale'), Elisa torna a splendere e lo fa senza fatica alcuna. In compagnia... Vertigine parossistica posizionale, che cos'è il disturbo che ha colpito la cantante Elisa La cantante si è trovata costretta a rimandare alcune date del suo tour e tornerà ad esibirsi a gennaio. Scopriamo meglio di che patologia si tratta.