La truffa dell’auto di lusso ritrovata a Bergamo | venduta on line e rubata due volte

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ha dell’incredibile la disavventura vissuta da un 60enne salernitano, arrivata fino in provincia di. L’uomo – racconta Il Mattino – ha acquistato un’auto disu internet, munita di una sola chiave di serie, sborsando più o meno 28mila euro. Due mesi dopo non solo ha subito il furto, ma dopo avere presentato denuncia ai carabinieri ha scoperto che il veicolo era stato ritrovato in Bergamasca, senza segni di scasso e con la chiave di serie inserita normalmente nell’accensione. Il peggio, però, doveva ancora arrivare: l’uomo non poteva riottenere il veicolo poiché sotto sequestro in seguito alla denuncia presentata da un’altra persona che ritiene essere il legittimo proprietario. Passa un po’ di tempo e il malcapitato riceve pure tre multe per violazione del codice della strada. Scopre così che il veicolo è stato ...