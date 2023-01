La Tonno Callipo Vibo si prepara all’ostica trasferta di Grottazzolina

Leggi su seriea24

(Di sabato 7 gennaio 2023) Le dichiarazioni del 30enne regista abruzzese Lorenzo Piazza alla vigilia: «La gara di domani pomeriggio, a mio avviso, nasconde diverse insidie e per vincere dobbiamo essere tutti consapevoli di dover dare il massimo, contro un team indigesto per tutti sul taraflex amico, dove hanno collezionato cinque successi nei sei match giocati». Dopo la vittoriosa parentesi al “PalaMaiata” contro Cuneo nei quarti di finale in gara secca della Del Monte Coppa Italia di Serie A2, la capolistaValentia si rituffa nel secondo torneo nazionale maschile e sialla corsa del prossimo impegno, nel quadro della seconda giornata del girone discendente, contro la matricola Videx Yuasa Grottazzolina. Domenica 7 gennaio, primo servizio previsto per le ore 18:00, Santi Orduna e compagni cercheranno di bissare in ...