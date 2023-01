(Di sabato 7 gennaio 2023) Il sovrano è pronto a ricucire, con spirito paterno, il nuovo strappo causato dall'autobiografia del figlio. Il secondogenito tiene il punto: 'Non so se andrò, la palla è nel loro campo. Se vogliono, .

La strategia di re Carlo III Harry vuole le scuse di famiglia E il padre lo invita all'incoronazione Il sovrano è pronto a ricucire, con spirito paterno, il nuovo strappo causato dall'autobiografia del figlio. Il secondogenito tiene il punto: "Non so se andrò, la palla è nel loro campo. Se vogliono, ...Londra. Ogni giorno una nuova accusa, una rivelazione, un'intervista. A pochi mesi dalla scomparsa di Elisabetta II, un Paese ancora sotto choc assiste attonito al sistematico sgretolamento della rela ...