(Di sabato 7 gennaio 2023) I biancazzurri di mister De Rossi si sono ritrovati nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 gennaio, presso il Centro Sportivo “G.B.” per la ripresa deglidopo la sosta del campionato. Dopo una prima fase di attivazione in palestra, la squadra si è spostata sul Campo 1 dove ha concluso l’attivazione e ha poi svolto una serie di esercitazioni basate su circuiti individuali. Di seguito il programma delle prossime sedute, che saranno svolte a porte chiuse ed il cui orario può essere soggetto a variazione. VENERDÌ 6 GENNAIO Allenamento ore 10:00 – Centro Sportivo “G.B.” Allenamento ore 15:00 – Centro Sportivo “G.B.” SABATO 7 GENNAIO Allenamento ore 10:00 – Centro Sportivo “G.B.” Allenamento ore 15:00 – Centro Sportivo “G.B.” DOMENICA 8 ...

...ieri su Instagram da Radja Nainggolan eoggi dal Resto del Carlino non possa nascondersi qualcosa di vero: ' Daniele (De Rossi, ndr) mi ha chiesto di andare a dargli una mano alla- ha ...E in effetti da quando èil campionato, il Palermo ha la seconda miglior difesa della B '. ... una contro il Venezia e l'altra contro la. Solo il Pisa ha fatto meglio. Inoltre, alla ... La SPAL ha ripreso gli allenamenti al "G.B. Fabbri" Arrivano notizie discordanti sulla trattativa tra Spal e Venezia per Luca Fiordilino. Secondo alcune fonti le parti sarebbero vicine ad un’intesa per il trasferimento del centrocampista a Ferrara, men ...S.P.A.L. comunica di aver ceduto in prestito con obbligo di riscatto allo Spezia Calcio il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Salvatore.