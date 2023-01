La simpatica vecchietta volante quest’anno con il carbone è stata ancora più prodiga

(Di sabato 7 gennaio 2023) Potenza delle organizzazioni religiose, dimostrata nel giorno che è dell’Epifania per i cattolici, della vigilia del Natale per la chiesa ortodossa. Su sollecitazione di Keryl, patriarca di quella chiesa, Putin ha fatto cessare per 36 ore il fuoco dell’Amata Rossa sull’ Ucraina affinchè venisse rispettata tale ricorrenza. Non c’è stato entusiasmo, ma nemmeno niente da dire, da parte del mondo salvo esprimere un barlume di soddisfazione, peraltro effimera. Barlume subito offuscata da diverse violazioni attuate dai soldati russi. Alla mezzanotte di oggi tornerà comunque tutto come prima e non si intravedenessuno spiraglio della fine del conflitto, che possa essere autentica e duratura. Strano ma alla fine del tutto comprensibile, il Presidente ucraino Zelensky e il suo staff hanno avuto una reazione più che tiepida innanzi a tale decisione del Cremlino. Nel ...

