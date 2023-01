La scomparsa di Salvini e il deserto dei tartari leghisti

Leggi su linkiesta

(Di sabato 7 gennaio 2023) «Viene Gennaio silenzioso e lieve, un fiume addormentato/ fra le cui rive giace come neve il mio corpo malato, il mio corpo malato»: gran canzone, quella «dei 12 mesi» di Francesco Guccini, frasi larghe e piene, il corpo malato di gennaio che viene, l’immagine è secca, dura. Gennaio è un mese strano, difficile, la ripresa dopo le Feste, il ritorno o presunto tale della politica che in teoria potrebbe portare qualcosa di nuovo: e in effetti, se non di nuovo, qualcosa da spiegare c’è. Qualche piccolo mistero. Si sviscera tutto di Meloni, ed è normale, si viviseziona quel che c’è del Partito democratico, e anche questo si spiega, Carlo Calenda fa sempre un po’ notizia, ogni tanto Forza Italia si sente, Conte vivacchia. Mentre non si parla più di altra gente: Nicola Fratoianni, Roberto Speranza, Beppe Grillo. E Matteo. Della sua Lega che solo due anni e mezzo fa ...