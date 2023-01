La Legge Di Lidia Poet | Trama Sulla Nuova Serie Netflix!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ladi: latv Netflix, con Matilda De Angelis come protagonista, racconta la storia della prima avvocatessa italiana,, che riuscì ad imporsi in un mondo di uomini… Ladiè latargata Netflix che racconta le vicende della prima avvocatessa italiana in assoluto. All’epoca la professione forense era consentita soltanto agli uomini, ma lariuscì ad imporsi con grande caparbietà e a raggiungere tutti i risultati desiderati. Con Matilda De Angelis, è proprio questa storia che viene raccontata dettagliatamente nella. Ladi...