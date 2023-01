(Di sabato 7 gennaio 2023) Chissà che fine hanno fatto i competenti che sfogavano la loro frustrazione sulle tastiere con l’hashtag #Allegriout. Il calcio è per pochi. Laha vinto, ottavo successo di fila (non perde da Milan-),1-0 enel. Stavolta contro l’Udinese. Gol all’86, di Danilo, su assist di Chiesa imbeccato da Paredes. Partita di discreta intensità, l’Udinese di Sottil ha giocato, ha avuto le sue chance ma laè parsa in ottime condizioni fisiche e soprattutto una squadra consapevole sia delle proprie forze sia della durata della partita. Non si sono mai fatti prendere dall’ansia né dalla fretta. La Juve sale a 37 punti in classifica, al secondo posto, adalche ...

A centrocampo sulla destra McKennieil ballottaggio ... La Juventus vince ancora nel finale, ora è a meno quattro dal Napoli ... 40' GOOOOOOOOOOOOOL DI DANILO - La Juve capitalizza il momento positivo: ottima l'invenzione di Paredes per Chiesa che di sinistro trova un assist d'oro per Danilo che deve solo ...16' - Primi due cambi per Allegri: fuori l'ammonito Locatelli e Miretti, entrano Paredes e Chiesa applauditissimo dal pubblico di casa. 15' VICINISSIMO AL VANTAGGIO RABIOT - Dai e ...