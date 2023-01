La Juve vince ancora una volta nel finale Danilo beffa l' Udinese

(Di sabato 7 gennaio 2023) AGI - Lantusdi misura nelle battute finali di gara,ndo l'nel secondo anticipo della 17 giornata di Serie A. Finisce 1-0 grazie al sigillo diall'86', che permette ai bianconeri di mettersi in tasca l'ottavo successo di filaunasenza subire gol. La squadra di Allegri sale così momentaneamente al secondo posto a +1 sul Milan e a -4 dal Napoli capolista, costringendo invece gli uomini di Sottil al secondo ko nelle ultime tre gare (successo che manca dal 3 ottobre con il Verona). È un primo tempo molto equilibrato e giocato a viso aperto da entrambe le squadre quello che va in scena all'Allianz Stadium: i padroni di casa provano a fare la partita, ma gli ospiti sono ben messi in campo, concedono poco e ...

AGI - Agenzia Italia

