(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo l’accoltellamento della stazione, come con Mafia capitale e mille altre volte, è partita la geremiade della città a mano armata. Ma le statistiche confermano la percezione: non è solo la più sporca, è anche la più sicura. E la più bella

L'HuffPost

... che rappresenta il piùaeroporto militare del Paese ed il principale centro di manutenzione ... Disse che la dichiarazione della Casa Bianca era unache perseguiva 'specifici obiettivi ...Questa è diffamazione, forse addirittura, perché mi si attribuisce un'inventata volontà di ... Fratelli d'Italia frena Il più'forse' si chiama Fratelli d'Italia. Il partito di destra ... La grande calunnia. Roma non è cattiva, è che la disegnano così Dopo l’accoltellamento della stazione, come con Mafia capitale e mille altre volte, è partita la geremiade della città a mano armata. Ma le statistiche ...La venticinquesima puntata non è per nulla natalizia: tra insinuazioni hot e insulti a viso aperto, salta ogni strategia in favore del più bieco disprezzo malcelato ...