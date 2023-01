La Fa apre un’indagine dopo i cori omofobi a Lampard

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il Manchester United sarà oggetto didella Fanella vittoria contro l’Everton. Ieri sera, una minoranza di fan del Manchester ha rivolto un canto omofobo all’allenatore dei Toffees Frank. La Federcalcio inglese avvierà, quindi,sull’incidente, che potrebbe portare ad una sanzione. Alcuni emissari della Fa hanno spiegato a The Athletic: «Continuiamo a lavorare a stretto contatto con il Crown Prosecution Service, così come con la Football Policing Unit del Regno Unito, in relazione all’uso di termini». «Parte del nostro lavoro in quest’area è stata quello di aiutare le autorità competenti con dichiarazioni di impatto da parte dei sostenitori Lgbtq+, specificando in che modo idi questa ...