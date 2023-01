La crisi del Pd e il rischio della sindrome francese | ma con Meloni al posto di Macron

Leggi su linkiesta

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sarei curioso di sapere quanti di coloro che leggeranno queste righe sarebbero in grado di dire, prima che glielo dica io, chi sono al momento i candidati alla segreteria del Partito democratico e in che cosa divergono le loro rispettive posizioni. Figuriamoci se le stesse domande le rivolgessi non già a un insieme di persone interessate all’argomento, quali devono essere per forza di cose gli audaci lettori di un articolo che parla del congresso del Pd, ma a tutti gli italiani in generale. Da quando il Pd è nato, nel 2007, non credo si sia mai visto un congresso tanto sottotono. D’altra parte, visto quello che è accaduto negli ultimi anni, era probabilmente inevitabile. La noia del dibattito è direttamente proporzionale alla percezionesua irrilevanza. Se l’oggetto del contendere è considerato ogni giorno di più come un ferrovecchio, difficilmente qualcuno potrà ...