Il Foglio

... gli oppositori sono scesi da 21 a sei Kevin McCarthy avanza verso l'elezione a speaker dellaa nuova maggioranza repubblicana. La pattuglia di deputati ultra - conservatori che ha ......il fallimento della tredicesima votazione in quattro giorni nell'elezione a speaker della... le 4 di mattina in Italia), alla fine di un'altra giornata tormentata per la politicae ... La Camera americana sosterrà Kyiv: questione economica, più che valoriale Il capo degli irriducibili è sospettato di abusi sessuali su una minorenne. E non si accontenta di tagli alla spesa federale e posti di potere ...Per la dodicesima volta la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti non riesce a eleggere il presidente. Alla Camera dei ...