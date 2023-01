‘La Bella Stagione’ stasera in tv | orario | canale e diretta streaming del docufilm su Vialli e Mancini

Leggi su sportface

(Di sabato 7 gennaio 2023) All’indomani della prematura scomparsa di Gianluca, la Rai ha deciso di omaggiare il grande campione morto ieri all’età di 58 a causa di un tumore al pancreas, contro cui ha lottato per cinque anni. Questa sera, in memora di, in prima serata (intorno alle 21:20) su Rai 2 andrà in onda il‘LaStagione‘, incentrato sulla grande Sampdoria trascinata proprio dalle reti die Roberto. Questa produzione è stata realizzata dalla Groenlandia di Matteo Rovere con Rai Cinema e che ha visto lo stessotra gli sceneggiatori, è stato presentato in anteprima il 26 novembre 2022 al Torino Film Festival ed è stato proiettato nei cinema dal 28 novembre al 1° dicembre 2022. SportFace.