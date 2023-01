La bandiera italiana compie 226 anni | Mattarella | “Simbolo di unità del Paese”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Roma – “Si celebra oggi il 226°versario della ‘Giornata Nazionale della’,della nostra Patria. Era il 7 gennaio 1797 quando i rappresentanti di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, proclamando la Costituzione della Repubblica Cispadana, innalzarono il primo Tricolore rosso bianco e verde a bande orizzontali,della loro. Sotto questi colori, con questi sentimenti, i nostri avi, nei decenni successivi, si batterono per realizzare l’d’Italia. Sotto questasi compirono le gesta del Risorgimento”. Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio per la giornata della. “Il Tricolore accompagnò la Guerra di Liberazione e, scelto dai Costituenti come ...

Viva la. Viva l'Italia'. E' quanto afferma, sul suo canale Telegram, la presidente del consiglio Giorgia Meloni (foto).REGGIO EMILIA - L'emozione è lì, in quel momento: veder issare la. Un gesto simbolico nelle ore più difficili come in quelle di gioia, un gesto che viene perpetuato ad ogni 7 gennaio ma che sempre assume nuovi significati a seconda del frangente ...