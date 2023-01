La adocchia sui social e la perseguita dal vivo | stalker senza freni in trasferta da Modena alla Sardegna

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 7 gennaio 2023) Prima i messaggi insistenti e le foto inopportune sui, poi un pressante e indesiderato corteggiamento dale, infine, una persecuzione vera e propria, con tanto di “inseguimento” in un’altra regione e ripetuti e invadenti tentativi di approccio sotto casa. Sono le condotte daper le quali un 28enne originario diha ricevuto un foglio di via per tre anni dal Comune di residenza della ragazza e un ammonimenti per atti persecutori. L’approccio suie le molestie sul posto di lavoro I primi tentativi di contatto erano avvenuti sui: il 28enne si era invaghito,essere corrisposto, di una ragazza, originaria di un paese del Logudoro, in, che aveva conosciuto su una pagina. Nel ...