Kiev | raid russi uccidono due civili nelle ultime 24 ore

Agenzia ANSA

Nonostante la tregua unilaterale dichiarata per il Natale ortodosso, le forze russe hanno ucciso due civili, ferendone altre sette con icondotti nelle ultime 24 ore nella regione del Donetsk. Lo afferma Pavlo Kyrylenko, capo dell'amministrazione militare del Donetsk, citato da Ukrinform. "Il 6 gennaio, i russi hanno ucciso due ...Le forze russe e quelle ucraine si sono accusate reciprocamente di avere continuato ianche ... Gli Usa forniranno aiuti militari aper 3 mln di dollari Ucraina, raid russi dopo la tregua. Ma Mosca accusa Kiev - Mondo (ANSA) - ROMA, 07 GEN - Nonostante la tregua unilaterale dichiarata per il Natale ortodosso, le forze russe hanno ucciso due civili, ferendone altre sette con i raid condotti nelle ultime 24 ore nella ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 318. Subito dopo l'entrata in vigore della tregua unilaterale voluta da Putin, secondo la Tass l'Ucraina ha attaccato a colpi di artiglieria l'area del Donetsk. M ...