Kevin McCarthy è stato infine eletto speaker della Camera statunitense

(Di sabato 7 gennaio 2023) Alla 15esima votazione, dopo uno stallo che non si vedeva dal 1859: ma per i Repubblicani non sarà facile gestire i lavori dell'aula

TGCOM

è il nuovo speaker della Camera Usa. L'elezione è arrivata alla 15ma votazione, dopo che in quella precedente il repubblicano aveva ottenuto solo 216 voti, due in meno della soglia ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è congratulato conper la sua elezione a Speaker della Camera dei Rappresentanti, affermando che "come ho detto dopo le elezioni di metà mandato, sono pronto a lavorare con i repubblicani ogni volta che ... Kevin McCarthy è il nuovo speaker della Camera Usa: eletto alla 15esima votazione Kevin McCarthy è stato eletto speaker della Camera americana alla 15esima votazione. Il repubblicano ha ottenuto i 216 voti necessari a guidare la House alla fine di una serata ...WASHINGTON - Kevin McCarthy è stato eletto speaker della Camera Usa dopo 15 votazioni con un finale degno dello psicodramma che si è consumato in questi cinque giorni nel tempio della democrazia ameri ...