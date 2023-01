Kevin McCarthy è il nuovo speaker della Camera Usa | Trump | il partito repubblicano si è unito per lui

Il Post

'Tutto quello che interessa a'. E' questa la battuta che circola nei corridoi di Capitol Hill sul nuovo speaker della Camera americana, eletto dopo un' estenuante e umiliante maratona di 15 ...Era infatti dal 1923 che lo speaker non veniva eletto al primo colpo; per eleggerece ne sono voluti ben 15, di "colpi". Un'altra significativa statistica, che dice molto su questo ... Kevin McCarthy è stato infine eletto speaker della Camera statunitense Dopo l'elezione di Kevin McCarthy come nuovo speaker della Camera Usa, Donald Trump ha commentato: "Il partito repubblicano si è davvero unito la notte scorsa. E' stata una bellissima cosa da vedere.Il deputato repubblicano Kevin McCarthy alla fine ce l'ha fatta e si è portato a casa la vittoria come speaker della Camera USA. Ma non è stato facile.