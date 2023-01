La Gazzetta dello Sport

LeBron James esono i più votati della Western e della Eastern Conference, ma sono tante le sorprese dopo oltre due settimane dell'inizio delle selezioni per l'All - Star Game: nomi che mancano e ...Nonostante i 44 punti di, Chicago ha interrotto a 12 la serie di vittorie di Brooklyn (121 - 112), mentre Giannis Antetokounmpo ha realizzato una grande tripla doppia nel complicato successo di Milwaukee a ... Kevin Durant dice 33: le sue migliori giocate nella vittoria dei Nets a New Orleans CJ McCollum e Naji Marshall hanno portato New Orleans comodamente in vantaggio all'intervallo (64-53). Kevin Durant e famiglia hanno reagito con autorevolezza in un terzo ...L'NBA è abituata a regalare sorprese, e la notte tra il 4 e il 5 gennaio non è stata da meno. Infatti, contro il pronostico della vigilia, i Chicago Bulls ...