Kenya | ucciso l' attivista Lgbtq+ Edwin Chiloba

TGCOM

14.45attivista diritti Lgbtqi+ Un leader del movimento Lgbtqi+ in, Edwin Chiloba,è stato trovato morto in una cassa di metallo lungo la strada nella contea di Uasin Gishu. Chiloba,che ...Giro di vite delIlè al 12° posto, con 48 morti per incidenti stradali ogni 100mila ... Tuttavia, secondo l'Oms, nel 2022 gli incidenti stradali hannocirca 22,7 persone ogni 100mila ... Kenya, ucciso noto attivista per i diritti Lgbtqia+ Il leader del movimento Lgbtq+ è stato trovato senza vita dentro una cassa di metallo abbandonata lungo una strada a 40 km dalla città di Eldoret, nella Rift Valley, in Kenya. Arrestato un sospetto ...In Kenya un leader del movimento Lgbtqia+, Edwin Chiloba, è stato trovato senza vita all'interno di una cassa di metallo lungo la strada Kipenyo-Katinga, nella contea nord orientale di Uasin Gishu. Te ...