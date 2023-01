Kenya | arrestato un fotografo per l’omicidio dell’attivista Lgbtq+ Chiloba | trovato morto in una scatola di metallo

Leggi su open.online

(Di sabato 7 gennaio 2023) Un24enne è statoieri dalla polizia keniota perché sospettato di essere coinvolto neldel modello e attivista per i diritti della comunitàEdwin. Il ragazzo è stato visto vivo per l’ultima volta il 31 dicembre, mentre aspettava il 2023 cantando in un noto locale di Eldoret, città vicina al confine con l’Uganda. Pare che in seguitoabbia lasciato il locale per recarsi a una festa in casa, senza che si sapesse l’indirizzo preciso. Due giorni dopo, il suo corpo in decomposizione è stato riin unadilungo una arteria stradale fuori dalla città. Un motociclista afferma di aver visto lacadere da un veicolo senza targa. Le autorità keniote ...