Kate Middleton | duro colpo per lei | accadrà proprio il giorno dopo il suo compleanno

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il 9 gennaio 2023 la principessa del Gallescompie 41 anni, ma per lei non ci sono buone notizie: ecco cosailsuccessivo al suo. Mancano pochi giorni aldi. Il 9 gennaio 2023 la principessa del Galles compirà 41 anni, ma, per lei, il tempo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Marie Claire

... ma a quanto pare ci sarebbe stato un gesto di Meghan che poteva di fatto annunciare la rottura con. Una richiesta della Duchessa che ha suscitato una reazione ine che ...... già dall uscita della docuserie di Harry e Meghan su Netflix, è stato chiaro che la coppia ha nel mirino William e ora in Spare i toni salgono ancora, coinvolgendo non poco pure. Ai ... Meghan Markle e Kate Middleton gli insulti più pesanti fra le due Il 9 gennaio 2023 Kate Middleton compie 41 anni, ma per lei non ci sono buone notizie: cosa accadrà dopo il suo compleanno.Mentre in Rete impazza il dibattito sui contenuti scottanti di Spare, l’autobiografia del principe Harry in vendita dal 10 gennaio, abbiamo intervistato Vittorio Sabadin, già corrispondente da Londra ...