Kate e Meghan | finalmente la verità | ecco perché si odiano | “Kate aveva sempre…”

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 7 gennaio 2023) La Duchessa del Sussex e la Principessa del Galles, futura Regina consorte, sono ai ferri corti, e questo non è certo un mistero. Ma da dove nasce l’odio tra le due? A rivelarlo è un parente diMiddleton.Markle, insieme a suo marito il Principe Harry, ha dato vita alla cosiddetta MegExit, una delle fughe più clamorose della corte Reale. Malei eMiddleton si detestano?laMiddleton eMarkle,si: la(Ilovetrading.it)Quando il Principe Harry annunciò a tutto il mondo il fidanzamento conMarkle – allora conosciuta come attrice per il ruolo ...