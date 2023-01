Kaia Gerber e Alaia | com’è nata la collaborazione

(Di sabato 7 gennaio 2023)insieme, com’era accaduto qualche anno anno fa con la madre della modella, la mitica Cindy Crawford. Tutto è cominciato durante l’Academy Museum Gala di Los Angeles, quando la giovane top-model ha incantato tutti, dopo aver sfilato per la moda Primavera 2023, con una gonna drappeggiata color prugna e un body in

AMICA - La rivista moda donna

Leggi anche ›e Vittoria Ceretti svelano il 'vero' lato glamour delle fashion week Tra trench in pelle ricamati oversize e tailleur maschili fluidi abbinati a crop top bustier, la ......, Hailey Bieber e Karlie Kloss che nell'ultimo periodo hanno scurito le loro chiome fino a raggiungere queste specifiche nuance. È stata la colorazione 'Expensive Brunette' a dar vita a ... Kaia Gerber e Austin Butler in love: vacanza in Messico con tutta la famiglia (di lei) Si chiama "Golden Brown Era" la nuova tendenza per capelli castani che esplora le sfumature più calde e dorate per chiome luminose e glamour S i chiama “Golden Brown Era” ed è la tendenza capelli cast ...L'attore Austin Butler e la modella Kaia Gerber, hanno trascorso le feste in Messico insieme ai genitori dei lei, Cindy Crawford e Rande Gerber ...