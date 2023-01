Juventus-Udinese | ultima partita all’Allianz Stadium da presidente per Andrea Agnelli

(Di sabato 7 gennaio 2023) Nella giornata odierna laha effettuato il riscaldamento a poche ore dalla sfida contro l’e ad assistere alle prove tecnico-tattiche, c’erano anche ile il vicePavel Nedved, dimissionari dallo scorso 28 novembre. Il numero uno del club bianconero consegnato al tecnico Massimiliano Allegri il premio come allenatore del mese di novembre per la Lega Serie A. La sfida contro l’pere Nedved sarà l’da dirigenti, poiché il 18 gennaio prossimo l’assemblea degli azionisti voterà i nuovi consiglieri proposti da Exor. Prima di quella data la squadra di Allegri giocherà solo ladi Napoli, venerdì 13 gennaio. SportFace.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di, sfida valida per la 17° giornata di Serie A. Laha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro l'in Serie A (2N, 1P) andando sempre a bersaglio (35 reti in questa ...Le formazioni ufficiali di(3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. Allenatore: Allegri. A ...SERIE A - Allegri stravolge un po' la formazione rispetto al successo di tre giorni fa contro la Cremonese, in attacco si rivede Di Maria dal 1' insieme a Kean ...I tifosi bianconeri hanno dedicato uno striscione fuori l'Allianz Stadium a Gianluca Vialli. "Capitano vero, Vialli eroe bianconero", si legge.