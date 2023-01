Juventus-Udinese sabato 7 gennaio 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 7 gennaio 2023) Milik si improvvisa esperto di balistica e la Juve, ancora in emergenza, ancora poco prolifica ma ancora impermeabile in difesa, si prende tre punti preziosi per consolidare il terzo posto sul campo della Cremonese in una serata in cui aveva rischiato ancora una volta di pareggiare a causa della propria scarsa prolificità esterna. Allo Stadium InfoBetting: Scommesse Sportive e