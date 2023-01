Juventus-Udinese sabato 7 gennaio 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 7 gennaio 2023) Milik si improvvisa esperto di balistica e la Juve, ancora in emergenza, ancora poco prolifica ma ancora impermeabile in difesa, si prende tre punti preziosi per consolidare il terzo posto sul campo della Cremonese in una serata in cui aveva rischiato ancora una volta di pareggiare a causa della propria scarsa prolificità esterna. Allo Stadium InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I bianconeri di Torino sono giunti alla settima vittoria di fila e vogliono a tutti i costi allungare ...Le probabili formazioni di(3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Chiesa, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. Allenatore: Allegri. A ...Juventus, dopo la vittoria in extremis a Cremona 0-1, continua l'inseguimento al Napoli di Spalletti in testa alla classifica.La Juventus cerca l'ottava vittoria consecutiva in Serie A: contro l'Udinese spazio a Di Maria alle spalle di Kean. Sottil con la coppia Beto-Success.