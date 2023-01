Juventus-Udinese in tv e streaming | dove vederla

(Di sabato 7 gennaio 2023) I piemontesi di Allegri ospitano i friulani di Sottil nell’anticipo della 17ª giornata di Serie A:vedereLadi Massimiliano Allegri ospita l’di Andrea Sottil nell’anticipo della 17ª giornata della Serie A 2022/2023. La Vecchia Signora è risalita al 3° posto in classifica con 34 punti, i friulani sono discesi in 8ª posizione a quota 25.: la partita si giocherà sabato 7 gennaio 2023 nello scenario dello Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio alle ore 18.00. A dirigere la gara sarà il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Clicca qui per i precedenti diLa partitasarà trasmessa in esclusiva ...

Tuttosport

(3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.(3 - 5 - 2): Silvestri; Perez, Becao, Bijol; Pereyra, Lovric, Walace, ...L'ha perso 65 partite in Serie A contro la, più che contro ogni altra avversaria; in particolare, i friulani hanno trovato un solo successo nei 12 incroci in campionato contro i ... Bremer, niente Juve-Udinese: le condizioni e il piano Allegri La Juventus è pronta a sfidare l'Udinese, in attesa del fischio d'inizio ha rivelato l'undici titolare in cui è presente Di Maria ...17:15 - Formazioni ufficiali: JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Kean. All. Allegri ...