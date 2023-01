Juventus Udinese | fischi dei tifosi bianconeri al termine del primo tempo

Al termine del primo tempo tra(terminato 0 - 0), i tifosi bianconeri hanno fischiato la squadra Al termine del primo tempo tra(terminato 0 - 0), i tifosi bianconeri hanno fischiato la squadra.non è stata una partita come le altre, non solo perché si è giocata all'indomani della morte di Gianluca Vialli , ricordato con inevitabile commozione prima della partita. Non è ...L'Udinese si propone bene in attacco e concede pochi spazi, pur senza Deulofeu la squadra di Sottil riesce comunque ad esser pericolosa sugli esterni. Ci risentiamo tra 15'. 46' - Finisce la prima ...Durante Juve -Udinese, i tifosi Juventini hanno intonato cori razzisti e offensivi contro Napoli ed i napoletani.