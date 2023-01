Juventus-Udinese 1-0 | Sottil | “Manca la vittoria | ma siamo sereni Sul gol poco attenti”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Andreaha parlato ai microfoni di Dazn dopo1-0, match valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2022/2023. La sconfitta matura nel finale e sa di beffa, ma il tecnico dei friulani ha apprezzato la prestazione dei propri giocatori. “stati all’altezza della situazione, non ho niente da recriminare ai ragazzi – ha spiegato nel post-partita– Sicuramente sul gol potevamo essere più, peròstati in partita fino alla fine anche quando nel secondo tempo laha spinto di più. Abbiamo avuto anche le nostre occasioni.” Il momento non è sicuramente positivo per l’, come conferma lo stesso allenatore: “Nonmai stati al di sotto della situazione, ...

Corriere dello Sport

Commenta per primo Dopo la sconfitta contro la, il tecnico dell'Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di DAZN : 'E' stata una partita giocata a viso aperto, una bella partita, equilibrata dove noi abbiamo fatto un ottimo primo ...Un gol di Danilo a quattro minuti dalla fine su assist di Chiesa regala alla squadra di Allegri l'ottava vittoria consecutiva in campionato, tutte senza subire gol: bianconeri pronti per la super - ... Juve-Udinese 1-0: decide Danilo, sono otto di fila per la squadra di Allegri SERIE A - Promossi e bocciati della sfida dell'Allianz Stadium di Torino. Allegri azzecca i cambi. Di Maria e Chiesa disegnano calcio. Decide Danilo.Ancora in extremis, ancora con un pizzico di fortuna ma in fin dei conti senza che non si possa parlare di vittoria meritata. E soprattutto, ancora una volta tenendo la rete inviolata, sono otto di fi ...