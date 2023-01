Juventus-Udinese 1-0 | Danilo risolve nel finale su invito di Chiesa | bianconeri a -4 dal Napoli

(Di sabato 7 gennaio 2023) Laha sconfitto l’per 1-0 nell’anticipo valido per la 17ma giornata della Serie A di calcio. Isi sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino, festeggiando grazie a un gol messo a segno daall’86mo minuto sudi. I ragazzi di Max Allegri confermano l’ottimo momento di salute, salgono provvisoriamente al secondo posto in classifica generale con 37 punti all’attivo e ora sono a quattro lunghezze di distacco dalla capolista, attesa domani dall’incrocio con la Sampdoria. L’resta all’ottavo posto con 25 punti all’attivo. LA CRONACA DELLA PARTITA Prima del fischio d’inizio, il dirigente juventino Gianluca Pessotto ha omaggiato il compianto ex compagno di squadra ...

Corriere dello Sport

1 - 0 - DIRETTA 86' GOL!1 - 0! Rete di Danilo . Lancio di Paredes per Chiesa, tocco sul palo lontano per il difensore che, da due passi insacca. "Capitano vero, ...In casa Juve si ferma ancora una volta Angel Di Maria. Nel corso del secondo tempo di, precisamente al 59', l'argentino si è rivolto verso la panchina e ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio . El Fideo, però, è rimasto ancora in campo per altri minuti, ... Juve-Udinese 1-0 diretta: decide Danilo, sono otto di fila per la squadra di Allegri La squadra di Andrea Sottil gioca il suo incontro all'Allianz Stadium contro i bianconeri di Max Allegri. Ecco tutti i voti assegnati ...La Juventus infila l'ottava vittoria di fila in campionato, tutte senza subire gol. Allegri vola a -4 dal Napoli (che deve ancora giocare) a una settimana dallo scontro diretto del Maradona. Dopo le ...