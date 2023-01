Juventus Udinese 1-0 | Danilo firma l' ottava vittoria consecutiva e il momentaneo sorpasso al Milan

Corriere dello Sport

20.05 Serie A,17° turno:1 - 0 Ottava vittoria di fila per la Juve,che piega nel finale (1 - 0) un'osticae sale al 2° posto in classifica. Botta e risposta dopo il quarto d'ora: Szczesny respinge ...batte1 - 0 (0 - 0) - CRONACA 86' GOL!1 - 0! Rete di Danilo . Lancio di Paredes per Chiesa, tocco sul palo lontano per il difensore che, da due passi insacca. "Capitano vero, Vialli eroe bianconero": recita così lo ... Juve-Udinese 1-0: decide Danilo, sono otto di fila per la squadra di Allegri (Adnkronos) - La Juventus batte l'Udinese per 1-0 nell'anticipo della 17esima giornata della Serie A. I bianconeri si impongono con il gol di Danilo, a segno all'86' dopo un'invenzione di Chiesa. La ...Alla formazione allenata da Allegri basta una rete di Danilo a pochi minuti dallo scadere per aver la meglio sull’Udinese Juventus batte Udinese 1-0. Nella partita iniziata alle 18, la squadra allenat ...