Juventus | ottava vittoria di fila | il Napoli è a -4 La Fiorentina di rigore

Tag24

E' soddisfatto Massimiliano Allegri dopo l'vittoria consecutiva conquistata dalla suacontro l'Udinese . Il tecnico bianconero ha commentato così - ai microfoni di Dazn - il successo della sua ...TORINO - Lo Stadium per Gianluca, laper il capitano. . " Luca Vialli segna per noi ", è il coro che parte dalla Sud e si ... con i giovani sfrontati, la Juve vince l'partita di seguito ... Juventus-Udinese 1-0, Danilo allo scadere firma l'ottava • TAG24 Quella conquistata nel tardo pomeriggio di sabato a Torino per 1-0 ai danni dell'Udinese, è per la Juventus l'ottava vittoria di fila in Serie A. Una vittoria che consente ai bianconeri di portarsi te ...La Juventus vince ancora, quasi con un copia e incolla della gara contro la Cremonese. La squadra di Allegri batte l'Udinese imponendosi per 1-0 grazie alla rete di Danilo, arrivata come quella ...