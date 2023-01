Juventus | difesa insuperabile | il confronto con le big europee | VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Oggi, in- Udinese, Danilo e Alex Sandro dovrebbero comporre laa tre insieme a Rugani. Al di là delle impressioni visive, per le quali il componente di destra è uno dei punti di forza della ...... la seconda consecutiva se si considera l'ultima gara del 2022 contro la, in casa del ... Tra i pali andrà Provedel, inci saranno Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Cataldi avrà le ... Juventus, difesa insuperabile: il confronto con le big europee Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus analizza l'Udinese, prossima avversaria in campionato dei bianconeri: " Grande protagonista nella prima parte della stagione, ...La Juventus sarebbe al momento in posizione defilata per l'acquisto del cartellino di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe 1995 della Lazio e della nazionale serba: come riportato ...